Série Dexter volta com especial de 10 episódios

Interrompida em 2013, após oito temporadas, a série Dexter voltará com 10 episódios especiais em 2021, anunciou a rede de TV Showtime.

Os novos capítulos voltam com o ator Michael C. Hall no papel principal e com o roteirista Clyde Philips.

A série conta a história do serial killer Dexter Morgan, que passa o dia solucionando crimes e a noite matando bandidos.

Dexter estreou em 2006 e recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro, seis ao Screen Actor Guild e outras cinco ao Emmy.

"Dexter é uma série tão especial, tanto para seus milhões de fãs quanto para o Showtime, já que esse show inovador ajudou a colocar nossa rede no mapa há muitos anos", disse Gary Levine, presidente da Showtime Entertainment.