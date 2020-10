O momento impactante da Lady Di que será recriado na 4ª temporada do The Crown

Em 1989, a princesa Diana viaja para Nova York para participar de uma festa de gala de caridade na Academia de Música do Brooklyn. Na ocasião, ela foi fotografada usando um vestido Victor Edelstein inesquecível.

A foto ficou para a história e o momento será recriado na 4ª temporada do The Crown. A confirmação, segundo informações do BAZAAR.com, veio por conta de uma foto na qual a atriz, que interpretará a princesa Diana, aparece vestida exatamente como na ocasião da viagem da princesa para NY.

O ator Josh O'Connor, que interpreta o Príncipe Charles disse, ao BAZAAR.com, que "Emma está fazendo um trabalho brilhante e é incrivelmente preciso; ela parecia a imagem cuspida [de Diana], e é meio que extraordinário. Isso é meio assustador”.

