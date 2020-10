'Olhos do Brasil': Clássico de Moraes Moreira ganha releitura em livro fotográfico

Um dos álbuns mais importantes da carreira solo de Moraes Moreira também ganha releitura – mas em novo formato.

No livro “Olhos do Brasil”, o clássico “Lá vem o Brasil Descendo a Ladeira” (1979) é traduzido em fotografias de artistas de cinco regiões do país. São 11 profissionais, com destaque, claro, ao Nordeste, com quatro representantes – o artista nasceu em Ituaçu, no interior da Bahia.

Cada um é responsável por ilustrar uma das canções do álbum, que além da faixa-título conta com o sucesso “Chão da Praça” – uma prévia do axé, ritmo consolidado na década de 1980.

O projeto, assinado pela iniciativa cultural BOTO. e com curadoria de Dan Pellicciari e João Regis, inaugura uma série de volumes que buscam o diálogo entre música e fotografia.

Fábio Setti fez o clique que abre o livro / Fábio Setti/Divulgação

“Em diversos estilos e misturas, Moraes Moreira conseguiu passar uma mensagem muito positiva da música brasileira. Nossa ideia é homenagear esse artista tão querido ao reconstruir seu trabalho”, afirma Regis.

O “álbum visual” está em pré-venda, via campanha colaborativa e com tiragem limitada, no site catarse.me/olhosdobrasil. Há ainda recompensas especiais, como camiseta, pôster, sacola ou prints em tamanho A3 das fotografias do livro.