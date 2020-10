La Casa De Papel: A razão por trás do afastamento de Lisboa e Professor na 5ª parte

A produção do maior sucesso espanhol da Netflix está a todo vapor! No entanto, não é de hoje que fãs de Lisboa (Itziar Ituño) e Professor (Álvaro Morte) perceberam que, durante as gravações da 5ª parte de “La Casa De Papel”, ainda não vazou nenhum momento do casal nas redes sociais.

Enquanto muitas teorias inquietam os espectadores, a verdade por trás disso pode ser muito mais do que criativa.

Reprodução / Giphy

De acordo com o Nova Mujer, existe a possibilidade de que após Itzar contrair covid-19 durante a gravação de outra produção, as cenas mais íntimas da atriz foram postergadas.

Em uma entrevista para a rádio Mitre, seu companheiro de elenco Fernando Cayo, que interpreta o coronel Tamayo, revelou que a atriz está bem melhor, mas ainda tem alguns sintomas desconfortáveis.

“Falei com ela esta tarde. Mantemos uma conversa bastante fluida. Nós nos encontramos de vez em quando para tomar um vinho juntos. Acho que o namorado dela também tinha. Ambos estão bastante recuperados. (…) Para Itziar já passou, ainda tem um pouco de tosse, nada mais. E outros colegas da La Casa de Papel também se recuperaram”, revelou.

Este não é o caso da protagonista Tóquio, de Úrsula Corberó, que foi flagrada recentemente aos beijos durante uma cena com o ator Miguel Ángel Silvestre.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”: