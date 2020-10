Grey’s Anatomy: Eita! Ellen Pompeo diz que prefere Sandra Oh fora da série; entenda o motivo

Se há uma coisa que se fosse possível e os fãs fariam, essa com certeza seria trazer Cristina Yang (interpretada por Sandra Oh) de volta ao elenco de Grey’s Anatomy, porém uma declaração de Ellen Pompeo (personagem Meredith Grey) deixou os fanáticos surpresos, a atriz disse que prefere sua amiga inseparável fora da série. Mas calma, antes de se revoltar, te explicaremos o motivo do comentário e o que de fato ela quis dizer.

Antes de mais nada é importante destacar a representatividade de Sandra Oh na produção da ABC. Mesmo após sua saída na décima temporada, a atriz continua sendo lembrada, inclusive ganhando diversas citações na 16ª season através de seu presente (os fãs saberão do que estamos falando).

A verdade é que para os fãs, Yang é o símbolo de uma personagem forte e que com certeza teria ainda bastante história para contar. Para quem não sabe, Sandra Oh quem optou pela saída do elenco de Grey’s Anatomy. Na época, a atriz comentou em uma entrevista a um podcasting que precisou de terapia e de um processo de cerca de 2 anos até se sentir de fato preparada para deixar seu papel.

Mas voltando ao tema citado no início desse texto, por que Ellen Pompeo prefere Cristina Yang fora da série?

Segundo o site Vader, a atriz comentou em entrevista ao ET Canadá que embora sinta falta de atuar com “sua pessoa”, acredita que ela está fazendo bastante sucesso na série Killing Eve e por esse motivo gostaria de continuar vendo-a brilhar, mesmo que em outra produção. “Egoistamente, gostaria que Sandra Oh voltasse para Grey’s, mas também a amo muito em Killing Eve, amo vê-la em momentos assombrosos. Por mais que eu a ame, me encanta vê-la brilhar por si mesma. É mais gratificante para mim”, finalizou a atriz.

E você, sente falta da dupla de médicas juntas?