‘Bom dia, Verônica’: Tainá Müller revela como foi a construção de sua personagem

Se você já assistiu toda a primeira temporada da série “Bom dia, Verônica”, possivelmente deve ter ficado surpreso com toda a evolução da personagem principal, interpretada por Tainá Müller, durante a exibição dos 8 episódios que compõem esta etapa da produção nacional.

Verônica, que dá nome à série, passou por uma transição e ganhou ao longo de cada aparição um novo pedaço em sua identidade. E recentemente, a atriz Tainá Müller revelou em uma entrevista como foi o processo de construção de sua personagem. Quer saber como?

Para os que ficaram curiosos, a atriz revelou que a personagem Verônica Torres foi construída através de suas camadas, ou seja, foi preciso entender primeiramente quais eram as deficiências e dificuldades dela, para que então fosse possível juntar ao todo.

E como se tornar uma oficial de verdade, mesmo sendo por meio da ficção?

Em relação a isso, Tainá esclareceu que diversas iniciativas foram adotadas. Para garantir que o seu papel fosse verossímil, a atriz participou de laboratórios na delegacia de homicídios do Rio de Janeiro, acompanhou o trabalho da perícia, da investigação, conheceu as escrivãs, o que contribuiu para a identificação de sua personagem. Além disso, aprendeu técnicas de como interrogar e analisar uma cena de crime, e para fechar esta etapa de preparação inicial, ela fez também aulas de tiro no CORE.

Müller comentou ainda que Verônica é uma personagem muito complexa e que precisou de várias “mãos” para ser construída. “A Verônica que a gente vê ali é o resultado do trabalho de muita gente”, relatou a atriz.

Por fim, mesmo tendo uma trajetória longa de desenvolvimento, os fãs garantem que a personagem Verônica Torres é um sucesso e querem ver mais de sua atuação em uma possível segunda temporada. Ainda não nenhuma confirmação por parte da Netflix.

Aproveite e assista abaixo a entrevista de Tainá Müller, Camila Morgado e Eduardo Moscovis.