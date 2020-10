Série documental sobre Chico Buarque está disponível na Amazon Prime Video

Chico Buarque é um dos maiores nomes da história da Música Popular Brasileira. Em 2008, a revista Rolling Stone Brasil colocou o cantor e compositor carioca na 3ª posição de sua lista ‘Os 100 maiores artistas da música brasileira’, atrás apenas de Tom Jobim e João Gilberto. Já o escritor e humorista Millôr Fernandes afirmava que Chico era "a única unanimidade nacional."

Entretanto, a carreira de Francisco Buarque de Hollanda – seu nome verdadeiro – vai além da música. Suas atividades como dramaturgo e romancista já lhe renderam 3 Prêmios Jabuti (o mais tradicional prêmio literário do Brasil), além do Prêmio Camões (atribuído àqueles autores que contribuíram para o enriquecimento do património literário e cultural da língua portuguesa).

Lançada originalmente no ano de 2006 em 4 boxes de 3 DVDs, ‘Chico: a série’ agora está disponível na Amazon Prime Video. Produzida pela EMI, a série – que documenta a rica vida do artista brasileiro – é dividida em 12 partes, com cada uma delas focando em um um elemento relacionado ao universo buarquiano. Ali estão presentes temas como o futebol, o carnaval, o teatro, o cinema e as crianças.

Cada capítulo do documentário é uma verdadeira aula, narrada – sempre com muito bom-humor – pelo próprio compositor. Se você é amante da música, do cinema ou da literatura, não perca ‘Chico: a série’ por nada desse mundo.