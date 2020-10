Os contos de fadas foram destruídos no trailer da quarta temporada de The Crown

“Aqui está o material de que são feitos os contos de fadas – um príncipe e uma princesa no dia do casamento. Mas os contos de fadas geralmente terminam neste ponto, com a frase simples: 'Eles viveram felizes para sempre'”, diz a narração do trailer.

Mas sabemos que o conto de fadas da princesa Diana não acabou por aí. É sobre isso que o trailer da quarta temporada de The Crown quer evidenciar.

Também pode ser interessante para você:

A Netflix divulgou o vídeo nesta terça-feira e mostrou que os fãs devem preparar seus corações para a quarta temporada, que estreia dia 15 de novembro e, que ao que tudo indica, será muito emocionante.

Confira o vídeo no integra:

LEIA TAMBÉM