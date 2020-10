Lúcifer: Ator revela quando segunda parte da 5ª temporada deve estrear na Netflix

A série Lúcifer, semelhante à outras grandes produções, se viu diretamente afetada pela pandemia do novo coronavírus e por conta disso teve suas gravações paralisadas. Porém, recentemente elas foram retomadas e segundo informações, alguns dos 8 episódios que estavam pendentes na 5ª temporada já foram gravados.

E essa por si só já é uma notícia ótima para os fãs, que começam a ver “uma luz no fim do túnel” para conseguir continuar acompanhando a história do “diabo” que ganhou diversos fãs ao redor do mundo.

De toda forma, os fanáticos pela série Lúcifer querem saber: quando de fato a parte pendente da 5ª temporada será adicionada ao catálogo Netflix?

Leia também:

Segundo o site argentino Aire de Santa Fe, o ator britânico Tom Ellis (Lúcifer) relatou em entrevista ao site Square Mile que não tem total certeza, mas acredita que eles serão divulgados entre o final de 2020 e começo de 2021. “Não estou seguro de quando vão sair os segundos 8 episódios, porque ainda temos o final pendente. Estávamos com meio caminho andado. Voltamos, começamos com isso e então fomos direto para a 6ª temporada, sendo assim, espero que a segunda parte da 5ª temporada esteja pronta para ser lançada, imagino que no próximo natal ou começo do ano que vem”, comentou o ator.

Embora ainda não tenha uma data fixa ou anúncio oficial da Netflix, os fãs já podem começar a se preparar, pois ao que se pode notar, não tardará muito para que a série Lúcifer ganhe continuação no catálogo da plataforma de streaming.

E você, está ansioso pela segunda parte da 5ª temporada?