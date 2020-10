La Casa De Papel: Atriz confirma 'aproximação suspeita' de Alicia e Professor na 5ª parte

A atriz Najwa Nimri está fazendo a alegria dos fãs de “La Casa De Papel” que adoram elaborar teorias e adivinhar os acontecimentos da quinta e última temporada da série.

De acordo com o Nova Mulher, a espanhola que dá vida a Inspetora Sierra, foi questionada sobre uma possível aproximação do seu personagem com o Professor, líder da Resistência interpretado por Álvaro Morte.

Enquanto o jornalista pergunta sobre a tensão sexual vivida pelos dois, ela tenta esquivar, mas dá uma pista que abre interpretações e confirma: “Vão acontecer umas coisas que podem ser interpretadas como tensão sexual”, explicou.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

No Twitter, os fãs logo especularam que Sierra poderia dar a luz ao filho no momento em que encontra o Professor no seu esconderijo e o mantém sob a mira de uma arma.

Que va a tener al puto hijo allí que me dan tres males https://t.co/ZpFZKiLz3o — sara 🦋 (@chaoticberlermo) October 12, 2020

O diretor da série, Koldo Serra, também foi para o Twitter aumentar as expectativas do fãs e revelar que gravações incríveis rolaram com Najwa há algumas semanas, o que faz dele um grande fã da atriz.

Cierto, lo que rodamos hace unas semanas fue una bestialidad. Najwa es una bestia. Muy fan. https://t.co/s3JAqi9OuD — Koldo Serra (@KoldoSerra) October 11, 2020

E aí, ficou ansioso? A última temporada de “La Casa De Papel” deve estrear em 2021!