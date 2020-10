Kiss anuncia novas datas de shows de despedida no Brasil

Os esperados shows da turnê de despedida do Kiss aconteceriam no Brasil em 2020 mas, em função da pandemia da COVID-19, tiveram que ser cancelados.

Entretanto, a banda de Gene Simmons, Paul Stanley e cia. acaba de anunciar, através do seu site oficial, as novas datas dos espetáculos que haviam sido suspensos. No total, serão 4 shows no Brasil, concentrados nas regiões sudeste e sul do país, em 2021.

Além do Brasil, estão confirmados shows na Colômbia, no Peru, no Chile e na Argentina. Se não for mais uma estratégia de marketing dos nova iorquinos, essa será a última vez em que pisarão na América Latina sob o nome de Kiss.

Confira as novas datas abaixo:

10/10/2021 – Bogotá, Colômbia

12/10/2021 – Lima, Peru

14/10/2021 – Santiago, Chile

16/10/2021 – Allianz Parque, São Paulo

17/10/2021 – Arena Eurobike, Ribeirão Preto

19/10/2021 – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

21/10/2021 – Porto Alegre, RS

23/10/2021 – Buenos Aires, Argentina