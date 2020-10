'Bar Aberto': reality da Band busca melhor bartender amador do Brasil

A arte de fazer (e bebericar) bons drinks. O mais novo reality show da Band promete inspirar quem é craque em caipirinha e adora inventar, mas nunca se arrisca além da clássica bebida brasileira. "Bar Aberto", que estreia hoje, após o Jornal da Band, vai escolher o melhor bartender amador do país.

Apresentado por Marina Person e o renomado bartender Márcio Silva, o programa vai acompanhar dez competidores ao longo de oito episódios, exibidos sempre nas noites de terça-feira. As gravações, realizadas durante a quarentena, seguiram protocolos de biossegurança OMS, com equipe reduzida e confinada no hotel Grand Hyatt em São Paulo, onde o programa foi ambientado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As batalhas vão exigir uma boa dose de criatividade e técnica, para transformar poucos e básicos ingredientes em drinks marcantes. O reality foi desenvolvido pela Barry Company e é oferecido pela Pernod Ricard Brasil, holding do setor de bebidas alcoólicas.

Marina e Márcio, único brasileiro no ranking Bar World 100, criado pela revista britânica Drinks International, vão avaliar os drinks. O terceiro integrante do júri se modifica a cada programa, sempre com profissionais da mixologia, como Fabio La Pietra, Stephanie Marinkovic, Zulu, Adriana Pino, Chula, Gustavo Rômulo, Jairo Gama, Alex Mesquita e Alice Guedes.

O grande campeão vai fazer um giro pela Europa para conhecer as casas de algumas marcas da Pernod Ricard, com tudo pago. Na Suécia, vai conhecer a fábrica da Absolut. Na Inglaterra,da Beefeater. Já na Escócia, vai visitar Chivas e Ballantine's. Também vai ganhar um bar totalmente equipado para sua casa.