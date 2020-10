Revelam as palavras do príncipe Charles ao descobrir o acidente e morte de Diana

Na noite de 31 de agosto de 1997, Diana, a princesa de Gales, perdeu a vida após um acidente de carro em Paris, na França. Com apenas 36 anos e divorciada de Charles já um ano, a tragédia foi uma das maiores vivida pela realeza britânica nos últimos tempos.

De acordo com o Nova Mulher, o biógrafo real, Penny Junor revelou em seu livro “The Firm” quais foram as palavras do ex-marido de Lady Di ao descobrir sua morte.

“Todo mundo vai me culpar, certo? Vamos experimentar uma reação que nunca vimos antes. E pode destruir tudo. Isso poderia destruir a monarquia”, contou o autor.

Na época, Stephen Lamport, secretário de Charles apenas respondeu: “Sim, senhor, acho que pode acontecer. Vai ser muito difícil para sua mãe, senhor”.

Após os problemas durante o casamento e as infidelidades de Charles com Camila Parker serem reveladas, a popularidade do herdeiro ao trono ficou muito abalada.

Por sua vez, a escritora Tina Brown, autora do livro “The Diana Chronicles”, escreveu que Charles também "desabou" quando soube da morte da ex-esposa. Na época, o príncipe William tinha apenas 15 anos e Harry, o caçula, tinha 13 anos.