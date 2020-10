La Casa De Papel: Atriz faz suspense sobre a 5ª parte e fala sobre futuro da inspetora Sierra

O final de “La Casa De Papel” mostrou como a determinação da Inspetora Sierra, personagem de Najwa Nimri, a levou a ficar cara a cara com o Professor, interpretado por Álvaro Morte. No entanto, é possível que o personagem da atriz passe por transformações importantes na quinta temporada.

De acordo com o mortal RPP, Najwa revelou durante o Festival de Cinema Fantástico de Sitges uma informação enigmática sobre o futuro na série espanhola.

"Não posso falar muito, mas posso dizer que tem a ver com Sitges; o que estou filmando agora vai para um extremo bom, bom mesmo, vamos para alguns bons monstros", mencionou.

A atriz também falou sobre ser escolhida para viver vilãs intensas, como Zulema, personagem de sucesso da série “Vis a Vis”:“Meus ângulos do rosto saem e eu me transformo, quando me filmam eu faço cara de má e é por isso que tenho mais papéis de malvada”,

explicou.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

Recentemente, a atriz movimentou as redes sociais com uma foto completamente sem roupa no set de gravações de “La Casa De Papel”. A foto ficou por pouco tempo no Instagram com a legenda #LCDP5 e foi excluída.

A VEEEEEER Y si Alicia se está duchando porque lleva las manos llenas de sangre??? De su parto???? Del tiro de Sergio??? Y de ahí la sangre en la camisa de Sergio??? Que la sangre no se va bien y lleva las manos rojas! #lcdp5 pic.twitter.com/l7dgCTrYY6 — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 16, 2020

“La Casa De Papel” deve estrear sua última temporada em 2021!