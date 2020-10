Gal Gadot, de Mulher Maravilha, será Cleópatra em nova produção

A atriz Gal Gadot vai estrelar um filme biográfico sobre a vida da rainha do Egito Cleópatra, de acordo com informações do site Deadline.

Mais uma vez, a atriz fará parceira com a diretora Patty Jenkins, que também atuou em 'Mulher Maravilha'.

O roteiro ainda está em desenvolvimento e ficará a cargo de Laeta Kalogridis, de ‘O Exterminador do Futuro: Gênesis’.

Ainda não há uma data prevista para a estreia do longa-metragem.