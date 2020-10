The Crown: houve um romance entre a rainha Elizabeth e Porchey?

The Crown, série da Netflix, joga luz sobre a amizade da rainha Elizabeth com Porchey. No entanto, muitos ficaram curiosos para saber se essa amizade é real e se, de fato, existiu um romance entre os dois.

Segundo informações da Harpers Bazaar, sim, a rainha Elizabeth realmente era próxima de Lord Porchester (Porchey). E realmente havia rumores de um caso entre os dois. No entanto, nunca houve evidências reais que o caso tenha acontecido.

