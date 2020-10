The Boys: Stormfront realmente está morta? Descubra o que acontecerá na 3ª temporada

Os fãs de The Boys ainda estão presos nas cenas do último episódio da 2ª temporada. Além do grande plot twist (SPOILER) quando se descobre quem é o verdadeiro super-herói responsável por explodir cabeças, se há um take que com certeza fez sucesso, foi o do “Garotas dão conta” (quem assistiu entenderá) e logo em seguida a derrota de Stormfront por Ryan, que conseguiu de última hora usar seus poderes.

E embora a cena não tenha terminado tão bem para todos, já que Becca acabou atingida e morta, os fãs gostaram do resultado de Stormfront. Mas será que de fato esse foi o fim da personagem? Aliás, será que Stormfront realmente está morta?

Leia também:

Para quem viu o episódio 2×8, sabe que a última aparição de Stormfront é quando ela está mutilada em cima de folhas, sendo observada por Homelander e falando várias coisas em alemão.

Respondendo a pergunta sobre a morte ou não da personagem, de acordo com o site Que Ver, o produtor de The Boys afirmou que ela segue viva, embora mutilada. Erik Kripke explicou que por ser uma personagem maléfica e que vive por muitos anos, este seria o castigo ideal para ela, viver aprisionada para sempre neste estado.

Por enquanto, o retorno de Stormfront (por Aya Cash) não está confirmado para a 3ª temporada, mas como se trata de The Boys podemos sempre esperar uma surpresa.

A 3ª temporada da série já está confirmada, inclusive com spin-off, porém ainda sem data prevista de lançamento na plataforma Amazon Prime Video.

E então, ansioso para saber qual rumo tomará a próxima etapa de The Boys?