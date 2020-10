8 fones de ouvido bluetooth para aposentar o fio do seu celular

Quem nunca se deparou com a situação de retirar os fones de ouvido tradicionais da mochila ou da bolsa e encontrá-los num emaranhado de fios embolados? E quantas vezes foi preciso trocá-los porque o fio partiu? Se fizermos a conta do valor gasto dava para comprar fones do tipo earbuds para toda a família.

Pequenos, práticos e portáteis sem deixar de ser potentes, fones sem fio com tecnologia bluetooth são ideais para a prática de exercícios e podem ser encontrados nos mais variados modelos e preços. Selecionamos os 8 modelos mais vendidos do site de e-commerce da Amazon para todos os bolsos. Confira:

1. Fone de Ouvido Bluetooth 5.0 sem fio recarregável







Com tempo de reprodução de música de até 3 horas e tempo de carregamento de aproximadamente 70 minutos, o fone de ouvido bluetooth sem fio atende ligação Android ou Apple. Compre a partir de R$ 59,90.

2. Fone de ouvido bluetooth Cor Preta







O fone de ouvido bluetooth possui 2.4 ghz de alcance e tempo de execução de até 3 horas. Podem ser usados separadamente ou pareados e tem baixo consumo de energia do celular. Compre a partir de R$ 98,00.

3. Fone de ouvido sem fio Langsdom







Modelo esportivo à prova d' água, oferece 6 horas de reprodução com uma única carga e 4 vezes de recarregamento com o case. Compatível com a maioria dos modelos de smartphone, como Xiaomi, Iphone, Samsung e Motorola. Compre a partir de R$ 116,00.

4. Fone Earbuds sem fio Andoer







O fone earbuds sem fio Andoer permite atender chamadas, alternar músicas ou controlar o volume com um único toque, sem ter que tirar o celular do bolso. Compre a partir de R$ 151,99.

5. Fone de ouvido Haylou GT1 Xiaomi







O fone de ouvido Haylou GT1 Xiaomi possui alta qualidade de som, controle multifuncional touch de 4g e conta com tecnologia de cancelamento de ruído. Compre a partir de R$ 153,90.

6. Fone de ouvido Xiaomi Redmi







O fone conta com tecnologia de transmissão binaural, que garante menos falhas de sincronização. Uma carga pode durar 4 horas, a bateria com uma caixa de carregamento tem uma duração de 12 horas. Compre a partir de R$ 185,99.

7. Fone de ouvido bluetooth Motorola







O fone de ouvido bluetooth Motorola oferece ajuste leve e seguro com som estéreo e garante tempo de reprodução de até 12 horas. Compre a partir de R$ 349,00.

8. Fone de ouvido sem fio JBL







Totalmente livre de fios e fácil de usar, o fone de ouvido sem fio JBL oferece ajuste personalizado e tempo de reprodução de 4 horas (fones de ouvido) e 20 horas (backup no estojo de carregamento). Compre a partir de R$ 499,00.

