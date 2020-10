Este é o ator de The Crown que quase morreu durante as filmagens

Em uma entrevista ao The Graham Norton Show, Matt Smith, ator que interpretou o príncipe Philip, em The Crown, revelou que quase morreu durante as filmagens. Segundo o ator, os cavalos estavam um pouco brincalhões durante uma cena.

"Nós deveríamos subir em cima deles e ter essa linda cena de amor, que nem mesmo fez o corte. Na minha estupidez, eu subi no cavalo e galopei e então ele simplesmente passou. Eu tentei pegar um galho e todos gritavam: 'Meu Deus, não agarre no galho!' Então eu fui para baixo do galho e depois desci. Eu estava com tanto medo. Enquanto ela galopava em direção a uma manada de zebras, um homem enorme a agarrou pelas rédeas e salvou minha vida", comentou.

