‘Bom dia, Verônica’: O que deve acontecer, caso a série ganhe 2ª temporada?

“Bom dia, Verônica”, esta é a produção nacional que vem ganhando diversas páginas de notícias, inclusive as internacionais, com pouco mais de uma semana de estreia no catálogo Netflix.

Para quem ainda não assistiu, a série conta a história de uma escrivã de uma delegacia de homicídios que tem uma vida pacata e profissionalmente infeliz, até que o suicídio de uma mulher vítima de um golpe por boa noite, Cinderela dá início à toda a trama.

Após lidar com essa difícil situação, Verônica (por Tainá Müller) dá uma entrevista à TV, pedindo que mulheres vítimas de violência a contate. E é então, que ela acaba conhecendo Janete (por Camila Morgado), que além de ser vítima do esposo, um oficial da polícia militar, Cláudio Brandão (por Eduardo Moscovis), é obrigada a participar de um violento ritual de caça à mulheres recém-chegadas em São Paulo.

Importante! Só siga com a leitura a partir daqui se gosta de spoilers ou se já assistiu toda a série, certo?

Aos que já assistiram toda a primeira temporada, estão ansiosos para uma possível renovação da série, ainda sem confirmação, possivelmente porque como mencionado no início desse texto, a produção nacional estreou há pouco mais de uma semana. Caso tenhamos alguma novidade, os manteremos atualizados.

Mas e caso a série seja renovada, o que deve acontecer em uma possível 2ª temporada?

Sobre essa pergunta, aos que acompanharam o último episódio, puderam perceber que Verônica começou uma espécie de saga de justiça com as próprias mãos, já que não acredita mais na atuação dos responsáveis não só pela delegacia de homicídios, mas também de outras entidades públicas.

E como a história da primeira temporada com Cláudio e Janete já foi “solucionada”, Verônica, agora Janete, deve possivelmente se tornar uma justiceira, caso a trama ganhe continuação.

E para saber se isso de fato acontecerá, somente se a série for renovada. E então, você acredita que “Bom dia, Verônica” deve continuar?