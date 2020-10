Rainha Elizabeth assistiu a primeira temporada de The Crown e esta foi sua reação

Segundo o Daily Express, a Rainha Elizabeth teria assistido a primeira primeira temporada de The Crown em 2017. Ainda segunda a publicação, ela gastou e assistiu com seu filho, Prird, e sua esposa, Sophie, a Condessa de Wessex.

Também pode ser interessante para você:

Uma fonte anônima afirmou ao jornal que “é um acordo de longa data que eles dirijam para Windsor no fim de semana para se juntarem à rainha para um jantar informal enquanto assistem TV ou um filme. Eles têm uma conta no Netflix e pediram que ela assistisse com eles. Felizmente, ela realmente gostou, embora obviamente houvesse algumas representações de eventos que ela considerou muito dramatizadas".

LEIA TAMBÉM