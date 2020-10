Os Simpsons: fãs escolhem o pior episódio da história da série

Os Simpsons talvez sejam a família mais adorada da televisão. Em 1999, a revista Time elegeu a animação criada pelo cartunista Matt Groening como a melhor série de TV do século XX.

Entretanto, mesmo os fãs mais fervorosos de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie concordam que a qualidade do programa, que estreou nos Estados Unidos em 1989, vem caindo com o tempo. Lançado em 2012 e parte da 23ª temporada, ‘Lisa Toca Gaga’ foi eleito o pior episódio da história da série, com uma nota de apenas 3,9/10 no IMDB.

LEIA MAIS:

Neste capítulo, Lady Gaga está em turnê e, como esperado, passa pela cidade fictícia de Springfield, onde vive a família amarela. Lá, a diva pop conhece uma cabisbaixa Lisa Simpson e decide ajudá-la a ser mais popular no colégio onde estuda. O encontro rende um dueto no fim.

Segundo o Clarín, o episódio mostra um momento de derrocada da série, em que nem o humor e nem a ironia prevalecem. Muitos fãs acreditam que os produtores quiseram apenas aumentar a moral da Lady Gaga, algo que nunca havia ocorrido antes (até então, as participações especiais de celebridades pop sempre pareceram naturais, oportunas, nunca forçadas). Ou seja: a artista teria sido usada de uma forma além da comum, chegando até mesmo a parecer uma propaganda velada.

Para muitos, entretanto, o melhor do episódio é Homer Simpson cantando o hit ‘Poker Face’, de Gaga, nos créditos finais. E você, concorda?