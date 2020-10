The Boys 2x8: Revelado! O que Stormfront disse em alemão no último episódio?

Se há uma palavra que pode resumir o último episódio da segunda temporada de The Boys, com toda a certeza seria “impactante”. A exibição que foi ao ar ontem (9) na plataforma Amazon Prime Video teve diversos mistérios revelados, além de um grande plot twist em relação à quem era o verdadeiro responsável pela explosão de cabeças.

Importante! Só siga a leitura se você gosta de spoilers ou se já assistiu o episódio 2×8, combinado?

Relembrando um pouco do último episódio, há uma cena em que Stormfront está prestes a matar Becca, porém surpreendentemente, para proteger a mãe, Ryan finalmente consegue usar seus poderes e ferir a super-heroína, deixando-a sem uma parte de seu corpo e gravemente queimada.

Leia também:

Aqui vale um ressaltar um ponto importante, pois muitos acreditavam que Stormfront era a super mais poderosa, já que foi a primeira a ser criada com sucesso pelo fundador da Vought, porém ao que se pode perceber, não.

Voltando à cena, caída em cima de folhas e sendo observada por Homelander, Stormfront começa a dizer várias coisas em alemão, que não foram traduzidas. Você está curioso para saber o que é?

Para quem quer saber o que a super disse em seus momentos finais, em alemão seria o seguinte:

"Es war so schön. Wie wir dort zu dritt gesessen, im Schatten eines Apfelbaums. Erinnerst du dich an den Tag Frederick? Chloe hat die Arme aus dem Autofenster gestreckt. Wir haben den perfekten Platz am Fluss gefunden, im Schatten eines Apfelbaums. Es war das erste mal dass Chloe frische Äpfel gegessen hat. War so glücklich. Es war herrlich. Ich wollte dass er nie zu Ende geht".

Agora, traduzindo para o português:

"Foi tão lindo. Nós três sentamos lá, à sombra de uma macieira. Você se lembra do dia Frederick? Chloe colocou os braços para fora da janela do carro. Encontramos o local perfeito perto do rio, à sombra de uma macieira. É foi a primeira vez que Chloe comeu maçãs frescas. Estava tão feliz. Foi adorável. Eu nunca quis que acabasse”.

Claramente, este foi um momento de lembranças de Stormfront sobre o seu passado com o fundador da Vought e sua filha.

E embora aparentemente a história da super tenha acabado, The Boys guarda outros mistérios que serão abordados na 3ª temporada, que já está confirmada, mas ainda sem data prevista para lançamento.

O que você achou do último episódio de The Boys?