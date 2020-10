'The Josua Tree', do U2, é eleito o melhor álbum da década de 80

Uma votação conduzida pela BBC Radio 2, de Londres, elegeu o LP ‘The Joshua Tree’, da banda U2, como o melhor álbum da década de 80.

De acordo com o guitarrista The Edge, do U2, o álbum foi feiro em uma período de intensa agitação política da era Reagan-Tatcher e fez com que tudo mudasse para a banda.

Lançado em 1987, 'The Joshua Tree' vendeu 300 mil discos na Grã-Bretanha em apenas 2 dias. No mundo todo, o disco vendeu 25 milhões de cópias.

O grupo Dire Straits veio em segundo, com o álbum 'Brother in Arms', e 'The Stones Roses', da banda com mesmo nome, ficou ficou em terceiro. (com NME)

Veja os 20 álbuns mais votados:

U2 – ‘The Joshua Tree’

Dire Straits – ‘Brothers In Arms’

The Stone Roses – 'The Stone Roses'

Michael Jackson – ‘Thriller’

Guns N ’Roses -‘ Appetite For Destruction ’

A Liga Humana – ‘Dare’

The Smiths – ‘The Queen Is Dead’

Paul Simon – ‘Graceland’

ABC – ‘The Lexicon Of Love’

Prince – ‘Purple Rain’

Kate Bush – ‘Hounds Of Love’

Duran Duran – ‘Rio’

Tears for Fears – 'Songs From The Big Chair'

Bruce Springsteen – ‘Born In The USA’

AC / DC – ‘Back In Black’

Diácono Azul – ‘Raintown’

Frankie Goes To Hollywood – ‘Welcome To The Pleasuredome’

INXS – ‘Kick’

George Michael – ‘Faith’

Pet Shop Boys – 'Na verdade'