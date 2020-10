‘FIFA 21’ chega com atualizações nesta sexta

Um dos títulos mais aguardados do ano, “FIFA 21” chega com atualizações para quem curte jogar um futebol… sentado. O game é lançado oficialmente nesta sexta-feira (9) para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (apenas na versão Legacy).

A nova versão do simulador de futebol traz melhorias no visual e aprimoramentos na jogabilidade. Os sistemas ofensivos do jogo foram todos remodelados. Mas isso não é tudo.

No Modo Carreira, agora é possível simular partidas, que são narradas e visualizadas como se fossem um futebol de botão. A qualquer momento, você pode entrar em campo e decidir o jogo na marra. Você também pode focar no desenvolvimento individual de cada jogador como treinador.

Um novo modo cooperativo possibilita jogar com seus amigos, no Ultimate Team, completando desafios. Também dá para competir entre si em partidas feitas em grupo.

O VOLTA Football, o futebol de rua que havia sido introduzido no “FIFA 20” em referência ao saudoso “FIFA Street”, também está presente na edição. Você consegue montar seu time e até competir online com outras pessoas. Uma das arenas fica na cidade de São Paulo.

Brasil, sil, sil, sil…..

Entre acordos e desacordos, o campeonato com times brasileiro, a Liga do Brasil, possui times com elencos genéricos, mas nomes, uniformes e escudos verdadeiros. Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Ceará, Coritiba, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Santos entram nessa disputa.

Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama e Palmeiras fazem parte do jogo por conta das licenças da Libertadores e Copa Sul-Americana. Corinthians está de fora, porque tem contrato com “eFootball PES 2021”.