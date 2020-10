Enola Holmes: veja as cenas que foram deletadas do filme

A Netflix divulgou nesta quinta-feira as partes do filme Enola Holmes que foram deletadas na edição.

Protagonizado por Millie Bobby Brown, o filme estreou no canal de streaming em 23 de setembro e traz como coadjuvantes Henry Cavill, no papel de Sherlock, Sam Claffin, no papel de Mycroft Holmes, e Helena Bonhan Carter, como Eudora, mãe do clã Holmes.

Nas cenas deletadas, Enola busca pistas do desaparecimento da mãe em Londres e descobre outro esconderijo. As duas sequências têm cerca de 4 minutos de duração.

Veja as cenas: