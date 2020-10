Dia das Crianças conectado

O Dia das Crianças está chegando e, por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades para os pequenos ficaram mais limitadas. Como não dá para levar os filhos a shows, cinemas ou museus, a saída é ficar conectado!

São muitas as atividades online para o mês das crianças, de lives a festivais virtuais. Alguns canais infantis de televisão também têm programação especial para a data. O Metro Jornal separou algumas dicas do que fazer para comemorar com os pequenos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

PARA CANTAR E DANÇAR

Festival Musicar

Começou nesta semana o Musicar, o maior festival de música infantil do Brasil, promovido pelo CCBB-SP (Centro Cultural Banco do Brasil). Serão mais de 50 atrações online e gratuitas até o dia 11 de novembro, entre shows, oficinas, podcasts com contação de histórias e até atividades exclusivas para os pais.

As transmissões serão feitas pelo Youtube e pelo Spotify. A programação completa pode ser conferida pelo site: musicar.art.br

Live dos Gatos Multicores

Amanhã, a banda Gatos Multicolores fará uma live com repertório repleto de cantigas de roda, músicas e brincadeiras para toda a família. O show é transmitido a partir das 16h pelo canal Gatos Multicores no YouTube

PARA ASSISTIR COM A FAMÍLIA

Cartoon Network

De 12 a 18 de outubro, Ben, Pardo, Panda, Polar e as DC Super Hero Girls lideram a programação do Cartoon Network com muita ação e risos. Será uma semana inteira com os melhores episódios dos personagens, sempre às 15h

Disney

Os canais Disney Channel, Disney Junior e Disney XD prepararam programação especial o dia todo, com os filmes “Matilda”, “Hotel Transilvânia”, episódios especiais de Ducktales e Phineas e Ferb, entre outros

Teatro

O Sesc promove amanhã e na segunda-feira peças de teatro com transmissão online dos palcos e da casa dos artistas, ao meio dia. Os espetáculos podem ser vistos pelo Instagram

@sescaovivo e pelo youtube.com/sescsp. Amanhã tem Fabulosa Companhia em “A Linha Mágica” e, segunda, Companhia do Polvo em “Telhado de Ninguém”

PARA APRENDER E SE DIVERTIR

Fábricas de Cultura

Neste mês, as Fábricas de Cultura da Brasilândia, Capão Redondo, Diadema, Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha promovem programação online especial para o público infantil. Tem também o Festival Pequenos Grandes Artistas, no dia 14, convidando atores que marcaram produções audiovisuais infantis. Mais informações no Instagram @fabricasdeculturasn e no www.poiesis.org.br/maiscultura/

Contação de Histórias

O Itaú Cultural realiza a “Brincantinho Conta Histórias”, uma série de oito vídeos com encontros lúdico-educativos, músicas, danças, brincadeiras e contação de histórias. O conteúdo fica permanentemente disponível no site da instituição, para ser assistido a qualquer hora. Acesse em www.itaucultural.org.br

Vila Sésamo

Nas manhãs de 12 a 17 de outubro, os personagens da Sésamo, Elmo e Bel, farão uma chamada de vídeo para apresentar a programação especial. A iniciativa tem como foco famílias com crianças entre 3 e 6 anos, abordando a importância de promover hábitos saudáveis desde a primeira infância. A programação começa às 10h (duração de cerca de 35 minutos) na Playlist Semana da Criança: “Vamos Brincar”, no canal da Sésamo no YouTube

Supervisão Angela Corrêa