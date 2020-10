The Crown: o duque que aconselhou Matt Smith sobre como interpretar o príncipe Philip

É verdade que a realeza ficou de cabelo em pé com muitas cenas de The Crown, série da Netflix, mas é verdade também que um dos seus membros ajudou Matt Smith sobre como interpretar o príncipe Philip.

Durante uma entrevista no The Graham Norton Show, o ator comentou que conheceu o príncipe William antes do lançamento do The Crown.

Na ocasião, alguém revelou a William que Smith fora escalado para interpretar seu avô real e perguntou se o príncipe tinha algum conselho para o ator. De acordo com Smith, o príncipe simplesmente apertou sua mão e disse: "Lenda. Ele é uma lenda absoluta".

