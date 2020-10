The Boys 2x8: Revelado quem é o super-herói que explode cabeças; se prepare para o plot twist

Será que o bem sempre vence? Se você especulou por personagens como Stormfront, Cindy (recém aparecida na série) ou a própria Vought como possíveis responsáveis pelas explosões de cabeças no episódio 2×7 de The Boys, saiba que errou e feio.

A revelação feita no episódio final liberado hoje (9) na plataforma Amazon Prime Video, resultou em um grande plot twist e descobrimos que o verdadeiro autor desta chacina é alguém nunca imaginado pelos fãs. Você é capaz de imaginar quem é?

Importante! Chegamos à zona de spoiler, só siga a leitura se gosta de ficar por dentro das informações ou se já assistiu o episódio, combinado?

Se te disséssemos que o super-herói responsável pelas explosões de cabeças no episódio 7 da segunda temporada é alguém que disse sempre “lutar” contra o monopólio Vought, você acreditaria?

Sim, a super-herói responsável pelo ataque sangrento não só da cena da audiência, mas também de Susan Raynor no começo da temporada é a deputada Victoria Neuman (interpretada por Claudia Doumit).

Para confirmar esta informação, a deputada aparece em um trecho explodindo a cabeça do líder da igreja, após ele pedir que ela perdoe seus impostos.

Com essa notícia, os fãs começaram a se manifestar nas redes sociais, principalmente porque durante toda a segunda temporada, em nenhum momento foi deixada alguma pista (pelo menos é o que se pode perceber) de que ela seria a autora dos ataques.

E se você acha que acabou, se prepare, pois a 3ª temporada promete já começar com tudo. Na última cena do episódio 8, Hughie procura a deputada para pedir um emprego, pois acredita que através disso encontrará uma forma correta de derrotar os super-heróis. A exibição termina com com Neuman fechando a porta e com a música de fundo “Only the good die young”, em português “Só os bons morrem jovem”.

E agora, será que Hughie morrerá? Para responder esta dúvida, só esperando pelo lançamento da 3ª temporada de The Boys, ainda sem data confirmada.