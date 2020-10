Ator Cecil Thiré morre aos 77 anos no Rio de Janeiro

O ator Cecil Thiré, que ficou famoso por várias novelas que fez na Globo, morreu nesta sexta-feira, aos 77 anos.

De acordo com as primeiras informações, ele morreu dormindo, em sua casa no Humaitá, Rio de Janeiro.

Filho da atriz Tônia Carrero, Cecil enfrentava Mal de Parkinson há alguns anos.

Cecil deixa 4 filhos e sete netos.

Na televisão, Thiré atuou em 20 novelas e minisséries, como 'Roda de Fogo', 'O Espigão', 'Sol de Verão', 'Champagne', 'Top Model' e 'A Próxima Vítima', entre outras.