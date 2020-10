5 itens para fãs de John Lennon, que completaria 80 anos hoje

Em 9 de outubro de 1940 nasceu o músico britânico John Lennon, um dos fundadores dos Beatles, considerada a maior banda musical de todos os tempos. Nascido em Liverpool, ele se casou com a artista Yoko Ono em 1969, quando mergulhou em uma fase de críticas à política da época.

Lennon foi morto em 1980 por Mark Chapman, que se dizia um fã, em frente ao prédio em que morava em Nova York. Chapman foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de condicional após 20 anos. Desde 2000, já pediu a liberdade onze vezes (é preciso esperar dois anos entre cada pedido), mas permanece atrás das grades.

A obra de John, sobretudo naquela década em que compôs os Beatles com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, é um legado indiscutível. Depois disso, ele assumiu sua face contestadora e criou hits também marcantes como Imagine, Instant Karma, Give Peace A Chance, Woman e Nobody Told Me.

Para celebrar o artista e sua obra selecionamos 5 itens que todos, fãs ou não, precisam conhecer. Confira:

1. Gimme some truth Audiolivro





Com a produção executiva de Yoko Ono e produção de Sean Lennon, o álbum traz 36 canções escolhidas pelos dois e remixadas do zero. Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes’ recebeu esse título em homenagem à música ‘Gimme Some Truth’, inspirada pela reprovação de John Lennon em 1971 contra os “políticos enganadores". Compre a partir de R$ 163,00.

2. Box Lennon [Disco de Vinil]





A caixa contém os oito álbuns de estúdio solo de John Lennon, remasterizados de seus masters analógicos originais. Os LPs foram feitos em vinil pesado de 180 gramas com a arte do álbum original fielmente replicada. Compre a partir de R$ 2.143,99.

3. Quadro Colorido Ídolo John Lennon Give Peace a Chance Decore





"Give Peace a Chance" é uma canção composta pelo músico inglês John Lennon no ano de 1969. Virou um dos hinos da campanha de John Lennon contra a Guerra do Vietnã. Lennon gravou essa canção durante o segundo Bed-in, no Canadá. Bed-ins eram conferências de imprensa em favor da paz. Quadro pronto para pendurar na parede. Compre a partir de R$ 135,76.

4. Imagine (Português) Capa dura





Esta linda obra é uma adaptação da canção Imagine, o hino imortal de John Lennon que ousa imaginar um mundo em paz. Com a magistral tradução da escritora e poetisa Marina Colasanti, este livro pretende encantar a todos com esta profunda mensagem de paz. Perfeito para apresentar a obra do beatle às crianças. Compre a partir de R$ 30,90.

5. Miniature Guitar Replica Collectible





E que tal ter uma réplica ornamental, em escala 1 por 4, da guitarra acústica "Give Peace a Chance" de John Lennon? vai ficar linda na estante de casa ou do escritório. Compre a partir de R$ 264,65.

