124 anos de idade: clipe que mostra guerra de bolas de neve na França em 1896 é restaurado em cores e viraliza

Um pequeno filme em preto-e-branco que mostra um grupo de pessoas travando uma guerra de bolas de neve na França em 1896 foi trazido de volta à vida em cores.

O curta-metragem foi feito originalmente pelos Irmãos Lumière (conhecidos como ‘os pais do cinema’) na cidade francesa de Lyon. O vídeo teve a sua velocidade ajustada pelo canal do YouTube ‘Nineteenth Century Videos’ (ou ‘Vídeos do Século XIX’, em tradução livre para o português) e posteriormente foi colorizado por Joaquim Campa, de Barcelona, na Espanha.

Reprodução / Daily Mail

Segundo o Daily Mirror, Campa, que trabalha como Diretor de RH em uma empresa que cria jogos de celular, usou um software de inteligência artificial chamado ‘DeOldify’ para dar cores à filmagem. O processo teria durado apenas 15 minutos.

“Esse é o meu hobby. Quando a minha esposa e os meus filhos estão dormindo, eu faço uma pesquisa de fotos e vídeos para colorir. Eu amo História e amo tecnologia.” – Declarou o espanhol, que ainda acrescentou uma música ao curta-metragem, originalmente mudo.

Os irmãos Lumière, apesar de terem sido os inventores do cinematógrafo, um dispositivo pioneiro na captura de imagens em movimento, acreditavam que o cinema era uma arte sem futuro. A reação apaixonada das pessoas ao assistirem ao vídeo – que já soma mais de 68 mil curtidas no Twitter – prova que eles estavam errados.

Veja o resultado abaixo: