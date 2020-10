‘Minha Receita’: Com ajuda de repórteres e até de um drone, Erick Jacquin novo programa na Band

Sem pesadelo, mas com muito “tompero” na cozinha, Erick Jacquin protagoniza mais uma atração da Band a partir de hoje. Com “Minha Receita”, que será exibido todas as quintas-feiras, às 22h45, ele tem um desafio e tanto: encontrar os melhores segredos culinários em todas as regiões do país. Isso sem viajar, algo complicado em tempos de pandemia.

Para alcançar o Brasil profundo, o chef francês vai contar com o reforço de seis repórteres (conheça-os ao lado) e muita tecnologia.

Cada representante vai vasculhar a cultura culinária de sua própria região. Com a excelente “desculpa” de falar de comida, o programa vai ouvir histórias de famosos e anônimos que amam cozinhar.

Na estreia, o tema é a feijoada, unanimidade gastronômica em todas as partes do país. Jacquin vai se comunicar e passar as missões aos repórteres por videochamadas. Mais tarde, após a investigação nas ruas, os pratos serão levados até o chef com a ajuda de um drone!

A degustação, diferentemente do que ocorre no “MasterChef Brasil”, no qual ele é um dos jurados ao lado dos chefs Paola Carosella e Henrique Fogaça, será feita às cegas.

Depois de escolher sozinho seu preferido, Jacquin veste a dólmã para preparar sua própria versão da receita original.

O docu-reality terá dez episódios e apresenta um formato inédito, criado pela Vibra Studio, nova empresa do Grupo Bandeirantes.

A interação com o público começa nas redes sociais. Quem está em casa também vai poder exibir seus talentos em vídeos postados com a hashtag #MinhaReceita.