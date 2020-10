Flip anuncia edição virtual para dezembro

Tradicionalmente realizada em julho, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) vai acontecer ainda em 2020, mas de forma virtual e em escala menor de convidados. A organização anunciou sua 18ª edição para dezembro, entre os dias 3 e 6.

A primeira previsão, após adiamento pela pandemia, era de que a festa ocorresse no mês de novembro. Neste ano, o evento não contará com curador ou homenageados. As mesas de debate serão exibidas ao vivo nas redes sociais e em plataforma própria da Flip.

Entre os autores já confirmados estão a britânica Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize em 2019, e a escritora colombiana Pilar Quintana.