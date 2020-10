The Crown revela um dos hábitos mais odiados pela rainha Elizabeth II

The Crown, série sobre a realeza da Netflix, está revelando diversos segredos sobre a família real. Um deles podemos observar na primeira temporada. Ocorre que antes de casar-se com a rainha Elizabeth II, o príncipe Philip era fumante.

Este é um dos hábitos mais odiados pela rainha e se tornou ainda mais repugnante após seu pai morrer de câncer de pulmão.

Mesmo assim, a rainha ainda “tolerou” o hábito de sua irmã. A princesa Margaret fumou a vida toda e isso não agradava a realeza.

O ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, afirmou em um documentário do Channel 5: 'The Royal Family at War' , que Margaret era "rude" quando se envolvia em seu hábito regular.

O Burrell disse: “ela ficava ali com o cigarro e a piteira e soprava a fumaça na minha cara. Eu realmente não me importei com isso, mas é muito rude fazer isso. Mas Margo era uma certa criatura, nascida numa certa época. Você simplesmente não podia mudá-la”.

