The boys: Black Noir está morto? Fãs estão preocupados com este detalhe da série

Embora a cena final do último episódio de The Boys tenha sido uma das mais impactantes e que tenha gerado desespero e dúvida nos fãs para descobrir quem é o/a super-herói responsável por explodir cabeças, há alguns pequenos detalhes que despertaram curiosidade e que recém começaram a ser discutido pelos fãs, segundo o que aponta o portal Cultura Ocio.

Além dos possíveis embates que acontecerão no último episódio que vai ao ar amanhã, os fãs se perguntam: Black Noir está morto?

Como sempre indicado, só siga a leitura se gosta de spoilers ou se já assistiu o episódio 2×7.

Para quem não lembra, no último episódio, Starlight consegue escapar da sala em que estava aprisionada por Homelander e Stormfront, porém sua saída do prédio da multinacional não seria tão fácil assim, quando estava no recinto de reuniões dos Sete, ela foi atacada por Black Noir e então acontece uma impactante luta que a deixa em um determinado momento entre a vida e a morte.

Ainda sobre a cena citada anteriormente, quando Black Noir está prestes a dar seu golpe final, Maeve aparece em cena e faz com que ele coma uma barra de chocolate repleta de nozes. A super explica à Starlight que o clone de Homelander (sim, Black Noir é um clone do líder dos Sete), tem alergia a este tipo de alimento. Black Noir ainda tenta aplicar uma injeção anti-alérgica, mas que é capturada e jogada para longe por Maeve.

Como não se teve mais detalhes sobre o que de fato aconteceu com o personagem, os fãs começaram a especular que talvez ele tenha morrido após essa “jogada de mestre” de Maeve, que mesmo com sua pose durona, já mostrou que é capaz de praticar boas ações.

E para descobrirmos se Black Noir segue vivo ou não, somente assistindo o último episódio da segunda temporada de The Boys que vai ao ar amanhã (8) na plataforma Amazon Prime Video.