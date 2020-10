5 livros do escritor José Saramago para celebrar a língua portuguesa

Há 22 anos, em 8 de outubro de 1998, o escritor José Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar Prêmio Nobel de Literatura. Autor de livros consagrados como Memorial do Convento, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Ensaio Sobre a Cegueira, A Caverna e Que farei com este livro?, Saramago faleceu em 2010 aos 87 anos.

Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Além do Nobel de Literatura também ganhou, em 1995, o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário do idioma. O escritor continua sendo o único em português contemplado com o prêmio Nobel.

Para celebrar a obra de Saramago, selecionamos 5 livros para ler e reler. Confira:

1. Memorial do convento



No epicentro desta história está a construção do Palácio Nacional de Mafra, também conhecido como Convento. O monarca absolutista D. João V, cumprindo uma promessa, ordenou que o edifício fosse erguido no início do século XVIII, em pleno processo colonial, à custa de uma imensa quantidade de ouro e diamantes vindos do Brasil, além do sangue de milhares de operários. Compre a partir de R$ 80,00.

2. O evangelho segundo Jesus Cristo



Todos conhecem a história do filho de José e Maria, mas nesta narrativa ela ganha tanta beleza e tanta pungência que é como se estivesse sendo contada pela primeira vez. Compre a partir de R$ 128,00.

3. Ensaio Sobre a Cegueira



É um livro para se ler neste momento de reclusão e confinamento do coronavírus. Mas não para pensar sobre como uma doença que se espalha sem controle pode mudar nossa vida, mas como nossa vida talvez estivesse completamente equivocada antes que essa doença chegasse. Compre a partir de R$ 37,90.

4. A Caverna



A caverna é uma história de gente simples: um oleiro, um guarda, duas mulheres e um cão muito humano. Esses personagens circulam pelo Centro, um gigantesco monumento do consumo onde os moradores usam crachá, são vigiados por câmeras de vídeo e não podem abrir as janelas de casa. Compre a partir de R$ 57,90.

5. Que farei com este livro?



Teatro ao mesmo tempo político e existencial, de ideias e de emoções, a dramaturgia de José Saramago, moldada em diálogos afiados e ritmo musical, confirma sua maestria na criação de situações reveladoras das contradições éticas e sociais. Compre a partir de R$ 46,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.