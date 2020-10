The Witcher: veja imagens da bruxa Yennefer na segunda temporada

Após as fotos vazadas do ator Henry Cavill (Geralt) para a segunda temporada de The Witcher (Netflix), agora foi a vez do Twitter oficial da série divulgar as primeiras imagens da bruxa Yennefer (Grażyna Wolszczak).

Nas imagens, Yennefer aparece acorrentada pelas mãos.

A postagem diz:

"Ela usou todos os seus poderes, e o campo de batalha queimou. Então ela desapareceu de vista, mas Yen vai retornar."

Veja:

She used her full might,

and the battlefield burned.

Then she vanished from sight,

But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS

— The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2020