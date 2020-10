Netflix: fenômeno na América Latina e Espanha, série sobre Luis Miguel ganhará uma 2ª temporada

Luis Miguel está para o México assim como Roberto Carlos está para o Brasil. O cantor mais popular do país norteamericano já vendeu mais de 100 milhões de discos e arrasta multidões apaixonadas por onde passa.

Produzida pela Netflix, a primeira temporada da série autorizada sobre a sua vida foi um fenômeno não apenas em seu país, mas em toda a América Latina e Espanha.

‘Luis Miguel: La Serie’ mostra, de forma não-linear, a vida do ‘Sol do México’, como é conhecido em seu país, desde a infância até se tornar um jovem adulto. O relacionamento complicado com seu pai – o músico frustrado Luisito Rey (quem o ensinou a cantar) – é bastante explorado, assim como o desaparecimento misterioso de sua mãe, Marcela Basteri, quando o cantor tinha apenas 16 anos.

As gravações da segunda temporada da série foram interrompidas em abril de 2020 em função da pandemia da COVID-19. Entretanto, o ator mexicano Diego Boneta, que vive o cantor em sua fase adulta, anunciou, através de sua conta oficial no Instagram, que a sua segunda temporada vai estrear em algum momento de 2021.

Agora o que resta é assistir e reassistir a primeira temporada (que é viciante!) pra já ir se preparando para a segunda, que promete fortes emoções…