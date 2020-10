Foto do ‘Michael Jackson faraó’ viraliza

Postada recentemente na página de humor ‘Melted Videos’, uma foto de um busto egípcio cujo rosto lembra o de Michael Jackson, viralizou.

Até agora, o meme já alcançou mais de 48 mil curtidas no Instagram e recebeu mais de 500 comentários de usuários impressionados com a semelhança entre a estátua e o astro pop.

Segundo o Telegraph, o ‘Michael Jackson faraó’ (como ficou conhecido o busto no Brasil), foi feito manualmente no Egito há mais de 3 mil anos e está exposto em um museu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Entretanto, apesar das semelhanças com o cantor, o busto retrata uma mulher.

De acordo com a administração do museu, muitos fãs de Michael Jackson começaram a visitar o museu desde a morte do astro pop, em 2009. No entanto, apesar de ser permitido fotografar o busto, não é possível tocá-lo, graças a um vidro instalado para sua proteção.