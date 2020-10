The Boys: Produtor da série revela como Homelander poderia ser derrotado; confira

Desde que começou a ser exibida na plataforma Amazon Prime Video, os fãs de The Boys têm uma certeza, o personagem Homelander, líder dos Sete, foi criado para ser um ícone indestrutível ou pelo menos ao que aparentar ser.

Considerado até o momento o super-herói mais forte criado pela Vought, o Capitão Pátria (nome do personagem em português) se tornou o ícone de alguém intransponível. E foi pensando nisso que muitos fãs se perguntaram: Qual seria o ponto fraco de Homelander? Aliás, qual seria a única forma eficaz de derrotá-lo?

Segundo informações do portal chileno Meganotícias, o produtor da série, Eric Kripke, explicou qual seria a alternativa para derrotar o líder dos Sete.

Já que não pode ser destruído do ponto de vista físico, Homelander poderia ser derrotado com recursos psicológicos, afinal de contas ao longo das duas temporadas de The Boys o personagem se demonstrou bastante frágil emocionalmente. “Esta foi uma discussão constante para os roteiristas. Até agora não há muitas soluções físicas, mas existem muitas psicológicas e nisso apostamos. Antony disse muitas vezes e eu concordo, que Homelander é o personagem mais fraco da série”, comentou o produtor.

Sendo assim, Homelander, no final das contas poderia acabar sendo traído por sua fragilidade. Será que veremos essa cena?

Para saber se de fato isso ocorrerá, somente acompanhando o último episódio de The Boys que vai ao ar na próxima sexta-feira (9) ou aguardando o lançamento da 3ª temporada, que já está confirmada pela Amazon.