AC/DC ‘quase’ clássico anuncia novo álbum

O bom filho a casa torna. Com o retorno de Brian Johnson (vocal), Cliff Williams (baixo) e Phil Rudd (bateria), o AC/DC apresenta formação “quase clássica” para o lançamento de novo álbum de inéditas anunciado para o dia 13 do próximo mês, segundo o site Blabbermouth. Especula-se que o trabalho irá se chamar “Pwr Up” ou “Power Up”, conforme publicação da banda nas redes sociais.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para quem não aguenta esperar, calma aí. O primeiro single do novo trabalho, “Shot in the Dark”, já pode ser ouvido nas plataformas digitais a partir de hoje.

O trio havia deixado a banda dos irmãos guitarristas Angus e Stevie Young ao longo dos últimos anos. Johnson saiu em 2016 por um problema de audição, enquanto Williams anunciou aposentadoria após a Rock or Bust World Tour, naquele mesmo ano.

Já Rudd teve problemas com a Justiça após ser acusado de contratar um assassino de aluguel.

O AC/DC chegou a excursionar com Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses, no lugar de Johnson.