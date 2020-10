5 discos e livros para relembrar a obra de Eddie Van Halen

Eddie Van Halen, o lendário guitarrista e fundador da banda Van Halen, morreu aos 65 anos. O músico foi um dos mais revolucionários e influentes que já pegou uma guitarra. Sua música, sua técnica, sua paixão e incrível invenção continuam a energizar fãs e guitarristas ao redor do mundo. Eddie mudou a face da guitarra elétrica e do hard rock melódico.

Os riffs e solos virtuosos de Eddie viraram referência no rock. Um dos mais marcantes foi em "Eruption", em que ele ajudou a popularizar o "tapping", técnica em que as duas mãos são usadas no braço da guitarra.

Ao mesmo tempo, a banda Van Halen se tornou uma das mais influentes do hard rock e do heavy metal. Seu estilo enérgico e espalhafatoso marcou a cultura dos anos 1980. Em 2007, o grupo entrou para o Hall da Fama do Rock. As vendas do grupo atingiram mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo.

Para homenagear o artista, selecionamos 5 produtos que todo fã ou quem quer conhecer melhor a banda também deveria ter. Confira:

1. 1984 [CD]



O trabalho que definiu o heavy metal nos anos 80, levou o Van Halen ao estrelato e sucesso mundial, o disco 1984 traz canções como "Jump", "Panama", "Hot for Teacher", "Drop Dead Legs" e "I'll Wait." Compre a partir de R$ 34,77.

2. Eddie Van Halen



Este livro traz mais de 200 imagens de Eddie em ação clássicas e nunca antes vistas são complementadas por textos e testemunhos de alguns dos maiores guitarristas do mundo, escritores musicais e muitos outros. Compre a partir de R$ 133,61 (Kindle).

3. Jam with Van Halen: Book & CD



Quem já sabe ou quer aprender a tocar guitarra, vai se apaixonar por esse conjunto livro e CD. Apresenta músicas reproduzidas em notação padrão e guia e no CD com e sem partes de guitarra para as músicas Ain't Talkin' 'Bout Love, Runnin' with the Devil, You Really Got Me, Somebody Get Me a Doctor, Jump, Panama, Why Can't This Be Love e Right Now. Compre a partir de R$ 175,50.

4. Van Halen: A Visual History: 1978 – 1984



A história visual da banda em sua formação original com mais de 250 fotos de bastidores de shows e gravações. Tem um prefácio de David Lee Roth e o testemunho de membros de outras bandas, como Led Zeppelin, Guns N 'Roses, Def Leppard, Judas Priest e KISS, sobre a influência de Van Halen em seus trabalhos. Compre a partir de R$ 150,32 (versão Kindle).

5. Van Halen Livro Ilustrado



Este livro ilustrado com imagens marcantes do artista e da banda, com texto em inglês, inclui um prefácio de Brian May e uma homenagem a Edward Van Halen por mais de 100 dos maiores músicos do mundo. Compre a partir de R$ 225,14.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

