La Casa De Papel: Atores dão pistas de que a morte chegou para mais alguém na 5ª parte

Vestígios das gravações da quinta e última parte de “La Casa De Papel” se espalham pelas redes sociais e podem dar pistas sobre o final da série de sucesso da Netflix.

Miguel Herrán, que dá vida ao personagem Rio, movimentou ainda mais os rumores ao publicar uma foto com o clássico macacão vermelho e a legenda sugestiva: “É melhor do que morrer… acho”, escreveu no Instagram.

Em imagens recentes, Úrsual Corberó, a protagonista Tóquio, também usou a rede social para divulgar um momento das gravações de “La Casa De Papel”. A foto mostra Rio com sangue no rosto.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

E não terminou por aí! Jaime Lorente, que interpreta Denver, apareceu em uma entrevista com sangue no rosto, explicando que vinha direto do set de filmagem, onde filmou cenas de ação.

LCDP5: Ayer Jaime dio una entrevista a la cadena SER en la que dijo que ‘venía directamente de rodar’ y que ‘igual tenía sangre en la cara, ya que venía de hacer una escena de acción’….Denver seguirá vivo? De quién es la sangre? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/72Hzw74b8C — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 2, 2020

Apesar de todo esse suspense e pistas, quem está fora do Bando da Espanha também passa por momentos delicados. O Professor, personagem de Álvaro Morte, terminou na mira da Inspetora Sierra (Najwa Nimri), que encontrou seu esconderijo.

Ambos também publicaram fotos reveladoras que mostravam trajes sujos de sangue ou o momento sem nenhuma roupa que depois foi deletado do Instagram da atriz, mas recebeu a legenda #LCDP5.

A VEEEEEER Y si Alicia se está duchando porque lleva las manos llenas de sangre??? De su parto???? Del tiro de Sergio??? Y de ahí la sangre en la camisa de Sergio??? Que la sangre no se va bien y lleva las manos rojas! #lcdp5 pic.twitter.com/l7dgCTrYY6 — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 16, 2020

“La Casa De Papel” deve estrear sua última temporada em 2021!