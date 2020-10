Heavy Baile: novo videoclipe do coletivo de funk une passinho e arte clássica

O Heavy Baile é um coletivo multimídia que mistura funk, coreografia e audiovisual. Idealizado pelo DJ carioca Leo Justi, o grupo já se apresentou no Rock in Rio e no Lollapalooza e lançou videoclipes com participações especiais de Tati Quebra-Barraco e MC Carol.

‘Noturno 150’, o novo videoclipe oficial do coletivo, une dois universos aparentemente incompatíveis: o passinho e a arte clássica. Dirigido por Daniel Venosa, da Cosmo Filmes, o clipe mostra o bailarino Ronald Sheick se teletransportando para pinturas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Desde 2017, o ‘The Met’ – como é conhecido o maior museu dos Estados Unidos – disponibiliza (em alta resolução) pinturas de seu acervo que já caíram em domínio público. A curadoria foi feita por Gabriela Davies, que selecionou obras de pintores como Edgar Degas e Gustave Courbet como pano de fundo para a dança de Scheick.

Aliás, o bailarino está em retiro espiritual e ainda não viu o resultado final do seu trabalho que, graças à tecnologia e ao talento da equipe envolvida, ficou impressionante. Em breve, o museu deve postar o clipe em sua conta oficial no Instagram. É para poucos.

Confira abaixo o videoclipe oficial ‘Noturno 150’, do Heavy Baile: