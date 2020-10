Grey’s Anatomy: Fãs afirmam que a série perdeu qualidade após a saída deste personagem

Ao longo de suas 16 temporadas, Grey’s Anatomy trouxe diversas tramas e histórias protagonizadas por importantes personagens, alguns deles, inclusive, sendo lembrados até hoje, como é o caso de Cristina Yang (interpretada por Sandra Oh).

Mas a mesma medida que cresceu durante todas as seasons e que muitos a amem, há quem diga que algumas das perdas foram tão representativas que fizeram com que a série deminuísse a qualidade em sua produção.

Embora não seja o personagem em específico a qual vamos falar, muitos fãs da série médica questionaram, por exemplo, o desfecho dado ao personagem Alex Karev (interpretado por Justin Chambers) na temporada mais recente.

De toda forma, segundo o site de notícias Vader, alguns fãs apontam que Grey’s Anatomy perdeu qualidade em seu desenvolvimento após a saída de um personagem importante, você é capaz de dizer quem é?

E se te disséssemos a frase “Hoje é um ótimo dia para salvar vidas”, agora você sabe quem é?

Sim, estamos falando de Derek Shepherd (interpretado pelo ator Patrick Dempsey), o ex-amor de Meredith Grey.

De acordo com o Vader, a maioria dos fãs estão devastados até hoje e não conseguem superar a morte do personagem no acidente após salvar uma família.

E você, concorda com essa escolha dos fãs?