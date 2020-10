The Crown: primeiro olhar para o vestido de noiva da princesa Diana

Uma das cenas mais esperadas de The Crow é sobre a recriação do vestido de noiva da princesa Diana e, finalmente, a Netflix disponibilizou uma foto no qual a atriz Emma Corrin, encarregada de dar vida a Diana de Gales, se apresenta vestida para o casamento da sua personagem.

Também pode ser interessante para você:

A first glimpse of Princess Diana’s wedding dress. Emmy award-winning costume designer Amy Roberts wanted to capture the same spirit and style of David & Elizabeth Emanuel’s original design, without creating a replica for Emma Corrin. pic.twitter.com/iYXN66aFjh

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 3, 2020