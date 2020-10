The Boys: Último episódio será marcado por grande batalha e aliança inesperada; confira os detalhes

Para quem não aguentava mais esperar, chegamos finalmente à semana em que será lançado o último episódio da segunda temporada de The Boys e embora alguns detalhes sejam previsíveis, outros com certeza nem passam pela cabeça dos fãs da série.

E para ajudar ou matar um pouco da curiosidade dos fanáticos por The Boys, a Amazon liberou recentemente um teaser em sua conta do Twitter, com detalhes do que acontecerá no episódio 2×8. Assista abaixo.

Como se pode ver, ao que tudo indica, o 8º episódio de The Boys possivelmente será marcado por uma grande batalha entre Homelander e Stormfront e é com isso que deixamos a pergunta: quem vencerá este embate?

Além disso, uma aliança inesperada parece ajudar no desfecho final da trama. Estamos falando das provas que A-Train entrega para Hughie, para assim ajudar acabar de uma vez por todas com Stormfront. Mas como já era previsível, a ajuda não é voluntária, o super veloz faz isso para que assim consiga voltar para os Sete.

E não podemos deixar de falar também sobre o resgate de Ryan. Conseguirá de fato, Butcher resgatá-lo?

Agora que você já está por dentro de tudo que acontecerá no último episódio da 2ª temporada de The Boys, basta somente que aguarde a exibição que acontecerá na próxima sexta-feira (9) na plataforma Amazon Prime Video. Ansioso(a)?