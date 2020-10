Amazon promete milhares de ofertas no Prime Day (mas só quem é assinante pode participar)

O Prime Day é a Black Friday exclusiva da Amazon, um evento de 48 horas com ofertas especiais para os membros Prime, ou seja, para os assinantes do Amazon Prime. Da meia-noite do dia 13 até 23h59 do dia 14 de outubro, serão milhares de produtos em promoção, em todas as lojas e departamentos, de livros e e-books, passando por eletrônicos e eletrodomésticos, até alimentos, bebidas, fraldas e itens para os pets. Em 2019, o Prime Day Americano recebeu 175 milhões de pedidos somente nos Estados Unidos, enquanto a Black Friday teve 180 milhões de itens vendidos. Este ano, o Brasil recebe sua primeira edição do evento.

O consumidor que quiser aproveitar mais de 30 mil ofertas que a Amazon promete oferecer deve fazer a assinatura do Amazon Prime que tem o primeiro mês grátis para novos usuários. Depois disso ou para usuários que são recorrentes (que já fizeram o teste no passado ou já tem assinatura), o preço fica em R$ 9,90 mensais ou R$ 89,00 no plano anual.

Como esquenta do Prime Day, já estão no ar algumas promoções, como uma seleção de produtos de beleza e cuidados pessoais com 30% off; Leve 3 pague 2 em produtos para pets; e 20% de desconto para itens de Casa. Além do acesso às ofertas do Prime Day, a assinatura do Amazon Prime dá direito a promoções exclusivas e entregas com frete grátis ilimitado e as plataformas de entretenimento da companhia.

Mesmo depois do Prime Day, os assinantes têm à disposição os serviços de entretenimento da Amazon, incluindo todo o Prime Video, centenas de e-books e revistas para ler no app ou dispositivo Kindle e milhares de artistas, bandas e cantores para ouvir no Prime Music sem anúncios.

Clique aqui para conhecer e assinar a Amazon Prime.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

