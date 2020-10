Guitarra de Ian Curtis, do Joy Division, será leiloada

O Joy Division foi uma das bandas de rock mais influentes de todos os tempos. O quarteto de Salford, no noroeste da Inglaterra, foi pioneiro no gênero que ficaria conhecido como pós-punk, uma versão mais introspectiva e poética do punk rock. A banda existiu de 1976 a 1980, ano em que Ian Curtis, cantor, compositor e guitarrista bissexto do grupo, desistiu de viver.

Após a morte de Ian, os outros três integrantes do Joy Division – Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris – resolveram seguir em frente com um novo nome: New Order, banda que virou sinônimo de música eletrônica nos anos 80. Desde então, a figura de Curtis tornou-se objeto de culto, inspirando uma série de livros e filmes, como o ótimo ‘Control’, de 2007.

Agora, a guitarra usada por Ian Curtis no videoclipe de ‘Love Will Tear Us Apart’, a música mais conhecida do Joy Division, será leiloada. Fabricada na Inglaterra em 1967, A Vox Phantom VI Special Guitar, de cor branca, atualmente pertence à fotógrafa Natalie Curtis, filha de Ian. O instrumento está avaliado em 88 mil libras esterlinas ou 588 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira.

O sortudo comprador ainda vai levar para casa uma cópia em vinil de 12 polegadas do single ‘Love Will Tear Us Apart’, que em 2020 completa 40 anos de lançamento, além de uma carta escrita por Natalie. Que esteja em boas mãos.